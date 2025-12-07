आपकी बात: गुस्से से बढ़ती हिंसक प्रवृति पर नियंत्रण के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए?

सकारात्मक वातावरण बनाएं

गुस्सा आने पर आवेश में आए बिना खुद को शांत करना जरूरी है। सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पीकर दो मिनट तक गहरी सांस लें, इससे दिमाग सकारात्मक मोड में आ जाता है। फिर सोचें कि जिस बात पर गुस्सा है, क्या वास्तव में इतनी तीखी प्रतिक्रिया ज़रूरी है या इसे टाला जा सकता है। 100 तक गिनती करने से निर्णय का समय मिलता है और बेहतर सोच विकसित होती है। जिस व्यक्ति पर गुस्सा हो, उससे तुरंत दूर हो जाएं। नियमित प्राणायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तथा तनाव और आवेग को नियंत्रित करते हैं। तर्क और विवेक से काम लेना ही सर्वोत्तम मार्ग है। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़