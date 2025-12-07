वैश्विक साइबर संधि से मिली डिजिटल सुरक्षा का नई दिशा



सीईआरटी-इन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों पर हमलों की जटिलता और आवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में भारत का इस संधि में शामिल होना उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और मजबूत निर्णय भी है, विशेषकर उन वैश्विक साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए जो सीमा-पार काम करते हैं और भारतीय कानून की पहुंच से बाहर रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी, तुर्किश एवं चीनी हैकर्स।यों तो हनोई संधि का उद्देश्य वैश्विक कानूनों में सामंजस्य, जांच प्रक्रियाओं का मानकीकरण, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के त्वरित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना है। परंतु मानवाधिकार ग्रुप और डिजिटल स्वतंत्रता समर्थकों की चिंताएं भी वाजिब हैं जो इस संधि की दोधारी तलवार को सहयोग या निगरानी के जाल में फंसा देती हैं।संधि में साइबर अपराध की परिभाषाएं बहुत भ्रामक यानी अस्पष्ट हैं। यदि सरकारों को व्यापक या असीमित निगरानी शक्तियां प्रदान कर दी गईं तो वे यदि नियंत्रण से बाहर हुईं तो नागरिकों की निजता पर आघात कर सकती हैं। इस पर इस संधि में अभी भी विवाद है और अस्पष्टता भी। भारत तो पहले से ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी रेगुलेशन, 2024 के तहत एक नए रेगुलेटरी ढांचे का निर्माण कर लागू भी कर रहा है। अत: हम कह सकते हैं कि इस वैश्विक संधि का कार्यान्वयन इस संदर्भ में बेहद जटिल एवं संवेदनशील है और भारत को फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। यदि इस पर संसदीय या कानूनी निगरानी कमजोर रही, तो जांच एजेंसियों द्वारा एन्क्रिप्शन या रियल-टाइम डेटा इंटरसेप्शन जैसे क्षेत्रों में अति संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में भारत का सर्वोच्च न्यायालय पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक निर्णय में निजता को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है जो इसे अति संवेदनशील बनता है।