8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में शव संग प्रदर्शन किया तो 5 साल तक की होगी जेल, नया कानून लागू, ​जानिए

Rajasthan : राजस्थान में मृत शरीर सम्मान कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। नए कानून के तहत अगर मृत शरीर को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर रखकर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा तो भजनलाल सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 08, 2025

Rajasthan dead body Protesting five years in jail a Respect for Deceased Bodies Act new law has been implemented

फोटो - AI

Rajasthan : राजस्थान में मृत शरीर सम्मान कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत प्रदेश में अब मृतक शरीर को रखकर विरोध-प्रदर्शन, लाश पर राजनीति और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करना अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए नए कानून के तहत 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

अशोक गहलोत सरकार में बना था कानून

मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023 अशोक गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में पारित हुआ था। 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त 2023 से (Respect for Deceased Bodies Act) कानून प्रभावी हो गया था, पर इसके नियम नहीं बने थे। नियम नहीं होने की वजह से पुलिस को कार्रवाई करने में बड़ी परेशानी आ रही थी। भाजपा उस वक्त विपक्ष में थी और इस कानून का विरोध कर रही थी। पर कानून की महत्ता समझते हुए सत्ता में आने के बाद भाजपा की भजनलाल सरकार ने बिना कोई बदलाव किए इसके नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

अंतिम संस्कार 24 घंटे में अनिवार्य

नियमों के अनुसार, मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में करना अनिवार्य है। मृतक के परिजन बाहर हैं या फिर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया हो, इन आवश्यक परिस्थितियों में ही देरी मान्य होगी। अन्यथा पुलिस मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर सकेगी।

1 से 5 वर्ष तक जेल और जुर्माने का प्रावधान

नए प्रावधानों के अनुसार मृतक का शव रखकर विरोध-प्रदर्शन, सड़क जाम या लाश के जरिए दबाव बनाने पर 1 से 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

कानून में परिजनों को भी राहत नहीं

इस कानून में परिजनों को भी राहत नहीं है। अगर परिजन राजनीतिक या सामाजिक दबाव के लिए शव नहीं उठाते, तो वो भी सजा के भागीदार होंगे। किसी भी नेता, संगठन या गैर-परिजन के शव के साथ विरोध करने पर भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। नियम अधिसूचित होने के बाद अब इस कानून के दायरे में परिजन, नेता और मामले से जुड़े सभी व्यक्ति आ जाएंगे। शव का दुरुपयोग कर विरोध, राजनीति या सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने की कोशिश पर सीधे कार्रवाई की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में
जयपुर
Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi 76 lakh farmers Bhajan Lal Government will increase ₹3000 more wages

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान में शव संग प्रदर्शन किया तो 5 साल तक की होगी जेल, नया कानून लागू, ​जानिए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : भाजपा के दिग्गज नेता का निधन, शोक की लहर फैली, वसुंधरा राजे के थे बेहद करीब और विश्वसनीय नेता

Veteran BJP leader Shivram Kushwaha passes away mourning spreads he was a close and trusted leader of Vasundhara Raje
जयपुर

Jaigarh Fest: जयगढ़ हैरिटेज फेस्टिवल सपोर्टेड बाय राजस्थान पत्रिका रहा, इतिहास पर हुई बात, तो संगीत ने घोली मिठास

Jaigarh-Fest
जयपुर

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

जयपुर

सांभर झील में बड़ी संख्या में हुई मछलियों की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स व अधिकारी

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

Pravasi Rajasthani Divas 10 December Rajasthanis settled abroad can change Rajasthan fate become brand ambassadors
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.