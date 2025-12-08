Rajasthan : राजस्थान में शव संग प्रदर्शन किया तो 5 साल तक की होगी जेल, नया कानून लागू, ​जानिए

मृत शरीर सम्मान अधिनियम, 2023 अशोक गहलोत सरकार के समय 20 जुलाई 2023 को विधानसभा में पारित हुआ था। 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 अगस्त 2023 से (Respect for Deceased Bodies Act) कानून प्रभावी हो गया था, पर इसके नियम नहीं बने थे। नियम नहीं होने की वजह से पुलिस को कार्रवाई करने में बड़ी परेशानी आ रही थी। भाजपा उस वक्त विपक्ष में थी और इस कानून का विरोध कर रही थी। पर कानून की महत्ता समझते हुए सत्ता में आने के बाद भाजपा की भजनलाल सरकार ने बिना कोई बदलाव किए इसके नियम अधिसूचित कर दिए हैं।