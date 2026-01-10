जोधपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा, आज माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में करेंगे शिरकत

जोधपुर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार देर रात 12.15 बजे जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।