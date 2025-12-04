मुख्यमंत्री की घोषणा का हाल : 22 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई गोगेलाव की डाइट

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कुछ दिन विभागीय अधिकारियों ने चुस्ती दिखाते हुए डाइट के लिए गोगेलाव में एक भवन किराए पर ले लिया, लेकिन किराया अब तक नहीं दिया गया। 28 अप्रेल 2025 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव को पत्र लिखकर आरएससीइआरटी के वार्षिक कैलेण्डर में शामिल करने का आग्रह किया था। इसके बाद वर्तमान डीईओ ने शिक्षा विभाग के निदेशक को डाइट भवन का किराया जारी करने व स्टाफ के पद भरने के लिए पत्र लिखा, लेकिन उच्चाधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के उदासीनता रवैये के चलते 22 महीने का समय बीतने के बावजूद शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है। केवल एक सहायक लेखा अधिकारी का पदस्थापन किया गया है।