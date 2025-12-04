4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नागौर

मुख्यमंत्री की घोषणा का हाल : 22 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई गोगेलाव की डाइट

शिक्षा विभाग ने बीएसटीसी के लिए फिर से मांगे आवेदन, इस बार भी नागौर के गोगेलाव डाइट में सत्र अधरझूल में, स्थानीय छात्रों को जाना होगा अन्य जिलों में, एनटीटी का सत्र भी अधर में, ना जमीन मिली ना स्टाफ

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Dec 04, 2025

डाइट के लिए गोगेलाव में किराए पर लिया गया भवन

डाइट के लिए गोगेलाव में किराए पर लिया गया भवन

नागौर. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से करीब 22 महीने पहले गोगेलाव में की गई डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) खोलने की घोषणा आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। शिक्षा विभाग ने न तो यहां स्टाफ लगाया और न ही आरएससीइआरटी के वार्षिक कैलेण्डर में शामिल किया है। इसके बिना गोगेलाव डाइट में किसी प्रकार की गतिविधियां संभव नहीं है। अब तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने विज्ञप्ति जारी कर प्री-डीएलएड सामान्य व संस्कृत के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन भी मांग लिए हैं, ऐसे में गोगेलाव डाइट का तीसरा साल भी खाली जाता दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि 9 फरवरी 2024 को नागौर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोगेलाव में रात्रि विश्राम किया था तथा ग्रामीणों की मांग पर डाइट खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक डाइट शुरू नहीं हो पाई है। पिछले साल भवन किराए पर लिया, लेकिन उसका किराया भी आज तक नहीं दिया गया। पिछले दो सत्र की तरह इस बार भी डाइट में शिक्षकों की ट्रेनिंग का कार्य शुरू होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा का बुरा हश्र है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कुछ दिन विभागीय अधिकारियों ने चुस्ती दिखाते हुए डाइट के लिए गोगेलाव में एक भवन किराए पर ले लिया, लेकिन किराया अब तक नहीं दिया गया। 28 अप्रेल 2025 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव को पत्र लिखकर आरएससीइआरटी के वार्षिक कैलेण्डर में शामिल करने का आग्रह किया था। इसके बाद वर्तमान डीईओ ने शिक्षा विभाग के निदेशक को डाइट भवन का किराया जारी करने व स्टाफ के पद भरने के लिए पत्र लिखा, लेकिन उच्चाधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के उदासीनता रवैये के चलते 22 महीने का समय बीतने के बावजूद शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है। केवल एक सहायक लेखा अधिकारी का पदस्थापन किया गया है।

किराए का भवन लिया, भुगतान नहीं हुआ

डाइट के लिए गोगेलाव में भवन किराए पर ले लिया, लेकिन किराए का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। भवन के लिए जमीन भी आवंटित नहीं हो पाई है, जिसके कारण भवन निर्माण का बजट भी जारी नहीं हो पाया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से विज्ञप्ति जारी कर प्री-डीएलएड परीक्षा (बीएसटीसी) 2026 के लिए आवेदन मांग लिए हैं। 31 दिसम्बर आवेदन की अंतिम तिथि है। परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए डाइट आवंटित की जाएगी, लेकिन नागौर के गोगेलाव की डाइट वार्षिक कैलेण्डर में शामिल नहीं होने से शैक्षणिक गतिविधियां संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे बीएसटीसी करने वाले छात्रों को इस बार भी अन्य जिलों में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एनटीटी का सत्र भी अधरझूल में है।

22 महीने बाद पांच पद भरे

प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशक ने 3 दिसम्बर को आदेश जारी कर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी। इसके तहत नागौर के गोगेलाव डाइट में भी समसा के एपीसी पृथ्वीसिंह चारण को प्राचार्य के रूप में तथा चार शिक्षकों की नियुक्ति की है। गोगेलाव डाइट में मुख्यमंत्री की घोषणा के करीब 22 महीने बाद शैक्षणिक स्टाफ लगाया गया है।

स्टाफ लगाया है

डाइट के लिए एक कार्मिक पहले से लगाया हुआ है। प्राचार्य सहित पांच शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश बुधवार को ही किए गए हैं। भवन का किराया अभी जारी नहीं किया गया है।

- ब्रजकिशोर शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर

Published on:

04 Dec 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मुख्यमंत्री की घोषणा का हाल : 22 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई गोगेलाव की डाइट

