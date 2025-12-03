Patrika LogoSwitch to English

नागौर

राजस्थान के नागौर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीह में असामाजिक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। रात करीब 11.20 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी।

नागौर

image

Arvind Rao

Dec 03, 2025

Bhimrao Ambedkar statue vandalised in Nagaur

क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ढकते ग्रामीण (फोटो- पत्रिका)

पीलवा (नागौर): पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीह में असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11.20 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

बता दें कि मंगलवार सुबह ग्रामीणों को जब प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली तो आक्रोश फैल गया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी।

घटना की सूचना मिलने पर मकराना पुलिस उपाधीक्षक विक्की नागपाल और पीलवा थाना अधिकारी मेहराम विश्नोई मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम की जांच के लिए स्मारक पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

सीसीटीवी कैमरे में सात से आठ संदिग्ध युवक वारदात करे दिखे। सरपंच अमरचंद जाजड़ा और हरसौर मंडल अध्यक्ष अमित आसोपा ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और नई प्रतिमा लगवाने की मांग की है।

ग्रामीणों का धरना जारी

प्रतिमा तोड़े जाने की घटना के बाद ग्रामीणों ने सर्किल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी और नई प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

प्रशासन की ओर से एसडीएम कुसुमलता चौहान और तहसीलदार हरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बावजूद ग्रामीण मौके पर डटे रहे।

Updated on:

03 Dec 2025 12:05 pm

Published on:

03 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान के नागौर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

नागौर

राजस्थान न्यूज़

