राजस्थान के नागौर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

पीलवा (नागौर): पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीह में असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11.20 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।