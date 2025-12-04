Rajasthan Accident: शादी के 4 दिन बाद NRI दूल्हे की मौत, मीठा मायरा की रस्म के लिए जा रहा था परिवार

लाडनूं (नागौर)। निम्बी जोधा पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत में एनआरआई युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में नवविवाहिता, युवक के माता-पिता सहित पांच लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक युवक की शादी चार दिन पहले ही हुई थी और परिवार शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म के लिए सुजानगढ़ जा रहा था।