4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan Accident: शादी के 4 दिन बाद NRI दूल्हे की मौत, मीठा मायरा की रस्म के लिए जा रहा था परिवार

Rajasthan Accident: निम्बी जोधा पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत में एनआरआई युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

kamlesh sharma

Dec 04, 2025

फोटो पत्रिका

लाडनूं (नागौर)। निम्बी जोधा पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत में एनआरआई युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में नवविवाहिता, युवक के माता-पिता सहित पांच लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक युवक की शादी चार दिन पहले ही हुई थी और परिवार शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म के लिए सुजानगढ़ जा रहा था।

थाना अधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत के अनुसार नागौर शहर निवासी मुकेश प्रजापत (50) पुत्र रामलाल प्रजापत के बेटे रोहित प्रजापत (24) की शादी 29 नवंबर को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी नेहा से हुई थी। शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म के लिए पूरा परिवार सुजानगढ़ जा रहा था।

गुरुवार सुबह नागौर के शिवबाड़ी चौराहा निवासी रामनाथ माणधनिया परिवार के सदस्य मुकेश प्रजापत, पुत्रवधू पिंकी देवी, पौत्र-पौत्रवधू रोहित-नेहा, मनमीत, पूजा और रोमिल पंवार कार में सवार होकर सुजानगढ़ के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 11 बजे कार एक वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी सामने से आए ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत हो गई।

मां की हालत गंभीर

भीषण टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक रोमिल, रोहित, नेहा, मुकेश, पिंकी प्रजापत, मनमीत और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लाडनूं अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रोहित और उसके चचरे भाई मनमीत को मृत घोषित कर दिया। रोहित की मां पिंकी प्रजापत की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का लाडनूं में उपचार जारी है।

15 वर्षों से इटली में रह रहा है परिवार

मुकेश प्रजापत का परिवार पिछले 15 वर्षों से इटली में रह रहा है। मुकेश वहां एक कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि रोहित भी एक कंपनी में कार्यरत था। शादी के लिए परिवार कुछ दिन पहले ही नागौर आया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 07:43 pm

Published on:

04 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan Accident: शादी के 4 दिन बाद NRI दूल्हे की मौत, मीठा मायरा की रस्म के लिए जा रहा था परिवार

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Navy Day: 20 साल की उम्र में राजस्थान से नेवी में पहली महिला तकनीकी अधिकारी बनी थी रक्षिता राठौड़, जानें सक्सेस मंत्र

Rakshita-Rathore
नागौर

मुख्यमंत्री की घोषणा का हाल : 22 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई गोगेलाव की डाइट

डाइट के लिए गोगेलाव में किराए पर लिया गया भवन
नागौर

राजस्थान के नागौर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

Bhimrao Ambedkar statue vandalised in Nagaur
नागौर

Nagaur: इकलौती बहन के घर 3 करोड़ रुपए का मायरा लेकर पहुंचे 5 भाई, सोना-चांदी और प्लॉट समेत ये दिया गिफ्ट

Nagaur-Mayra
नागौर

Nagaur Cold Wave Alert: दिसंबर की शुरुआत के साथ नागौर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

cold-wave-alert
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.