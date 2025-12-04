Rajasthan Accident: शादी के 4 दिन बाद NRI दूल्हे की मौत, मीठा मायरा की रस्म के लिए जा रहा था परिवार

फोटो पत्रिका
लाडनूं (नागौर)। निम्बी जोधा पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत में एनआरआई युवक सहित दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में नवविवाहिता, युवक के माता-पिता सहित पांच लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक युवक की शादी चार दिन पहले ही हुई थी और परिवार शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म के लिए सुजानगढ़ जा रहा था।
थाना अधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत के अनुसार नागौर शहर निवासी मुकेश प्रजापत (50) पुत्र रामलाल प्रजापत के बेटे रोहित प्रजापत (24) की शादी 29 नवंबर को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी नेहा से हुई थी। शादी के बाद मीठा मायरा की रस्म के लिए पूरा परिवार सुजानगढ़ जा रहा था।
गुरुवार सुबह नागौर के शिवबाड़ी चौराहा निवासी रामनाथ माणधनिया परिवार के सदस्य मुकेश प्रजापत, पुत्रवधू पिंकी देवी, पौत्र-पौत्रवधू रोहित-नेहा, मनमीत, पूजा और रोमिल पंवार कार में सवार होकर सुजानगढ़ के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 11 बजे कार एक वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी सामने से आए ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत हो गई।
भीषण टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक रोमिल, रोहित, नेहा, मुकेश, पिंकी प्रजापत, मनमीत और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लाडनूं अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रोहित और उसके चचरे भाई मनमीत को मृत घोषित कर दिया। रोहित की मां पिंकी प्रजापत की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का लाडनूं में उपचार जारी है।
मुकेश प्रजापत का परिवार पिछले 15 वर्षों से इटली में रह रहा है। मुकेश वहां एक कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि रोहित भी एक कंपनी में कार्यरत था। शादी के लिए परिवार कुछ दिन पहले ही नागौर आया था।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग