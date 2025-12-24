24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika news…वैभव प्राप्त होने के बाद भी सुदामा की भक्ति निश्छल बनी रही

रामपोल स्थित सत्संग भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को सातवें दिन समापन हुआ। कथा का आयोजन रामनामी महंत मुरलीराम महाराज के पावन सानिध्य में किया गया।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Dec 24, 2025



नागौर. रामपोल स्थित सत्संग भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को सातवें दिन समापन हुआ। कथा का आयोजन रामनामी महंत मुरलीराम महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। इस दौरान संत हेतमराम महाराज ने श्रद्धालुओं को सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की भावपूर्ण कथा सुनाई। उन्होने कहा कि भगवान ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। संसार में लोग स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, जबकि परमात्मा निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मित्र हो तो भगवान श्रीकृष्ण जैसा हो। कहने का अर्थ यह है कि जो एक बार अपनेपन का भाव बना लेता है तो उसे कभी नहीं भूलता। आज के समय में लोग पद और प्रतिष्ठा मिलने पर माता-पिता और भाइयों तक को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बचपन के गरीब मित्र सुदामा को वह सम्मान दिया। जो बड़े-बड़े राजा महाराजा को भी नहीं मिला। भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा को इन्द्र के समान संपत्ति प्रदान की, लेकिन अपार सुख-संपत्ति मिलने के बाद भी सुदामा ने भजन और साधना को नहीं छोड़ा, बल्कि और अधिक बढ़ा दिया। संत हेतमराम महाराज ने कहा कि आज लोगों के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन साधना नहीं है। इसी कारण व्यक्ति दुखी रहता है। सुख साधनों से नहीं, बल्कि भजन-साधना से प्राप्त होता है। जैसे नमक के बिना भोजन फीका लगता है, वैसे ही भजन के बिना जीवन नीरस हो जाता है। उन्होंने तपस्या का महत्व बताते हुए कहा कि जैसे कोयला अग्नि में तपकर चमकने लगता है, वैसे ही साधना और तपस्या से मानव जीवन भी दिव्य और तेजस्वी बनता है। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान श्रीकृष्ण शब्द-विग्रह के रूप में श्रीमद्भागवत के रूप में विराजमान हैं, जिनके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण होता है।

सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष के साथ कथा की पूर्णाहुति
सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ श्रीमद्भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर श्रीकृष्ण और सुदामा की सुंदर झांकी सजाई गई। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है भजन सुनकर श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे रहे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ भजन पर श्रोता मुग्ध रहे। इस दौरान आचार्य भगवानदास महाराज, संत राजाराम महाराज, संत माणकराम महाराज, नंदकिशोर बजाज, मदनमोहन बंग, गोविंद झवर, दीनदयाल शर्मा आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 10:29 pm

Published on:

24 Dec 2025 10:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika news…वैभव प्राप्त होने के बाद भी सुदामा की भक्ति निश्छल बनी रही

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nagaur Accident: राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 कलाकारों की मौत, 8 घायल

Road-accident-in-Nagaur
नागौर

बांग्लादेश की घटना के विरोध में निकला जुलूस

नागौर

किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, नवाचार का वाहक भी

मूण्डवा निवासी प्रगतिशील किसान बाऊ देवी ने अपने खेत में बनाए चार पॉली हाउस
नागौर

Good News: 2000 करोड़ से गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, आज 1200 करोड़ आएंगे किसानों के खातों में...

Good news for farmers Government schemes will change future of farming
नागौर

Nagaur News: नागौर के छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप

Nagaur News, suspicious death of student, suspicious death of student in Nagaur, suspicious death of student in Rajasthan, Nagaur Crime News
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.