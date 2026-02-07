Rajasthan Viral Video: ज्वैलरी शॉप से लाखों रुपए की सोने की चेन ले उड़ा कबूतर, गले में डालकर बैठा रहा, देखें वायरल वीडियो

Pigeon With Gold Chain Viral: राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया एक अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कबूतर सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ता और बाद में उसे गले में डालकर बैठा नजर आ रहा है। जहां एक ओर सोने-चांदी के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं इस ‘सोने की चेन पहने कबूतर’ ने लोगों को हैरान कर दिया है।