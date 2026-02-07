7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

नागौर

Rajasthan Viral Video: ज्वैलरी शॉप से लाखों रुपए की सोने की चेन ले उड़ा कबूतर, गले में डालकर बैठा रहा, देखें वायरल वीडियो

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के नागौर से सामने आए इस अनोखे वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। गले में चेन डाले बैठे इस कबूतर को देखकर लोग हैरान भी हैं।

नागौर

Akshita Deora

Feb 07, 2026

सोशल मीडिया वायरल वीडियो से ली तस्वीर

Pigeon With Gold Chain Viral: राजस्थान के नागौर जिले से सामने आया एक अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कबूतर सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ता और बाद में उसे गले में डालकर बैठा नजर आ रहा है। जहां एक ओर सोने-चांदी के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं इस ‘सोने की चेन पहने कबूतर’ ने लोगों को हैरान कर दिया है।

ये है पूरा मामला

ये वायरल वीडियो नागौर जिले के डेगाना कस्बे का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार डेगाना के सर्राफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में सोने के आभूषण तैयार किए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक कबूतर दुकान के भीतर घुस आया और काउंटर पर रखी तैयार हो रही सोने की चेन को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। कुछ ही पलों में कबूतर चेन लेकर दुकान के बाहर जा बैठा और उसे गले में डाल लिया।

घटना को देखकर दुकान संचालक और आसपास मौजूद व्यापारी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। सोने जैसी कीमती वस्तु को इस तरह उड़ते देख वहां अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों ने तुरंत कबूतर पर नजर बनाए रखी और उसे नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए। काफी देर की मशक्कत के बाद कबूतर ने चेन वहीं गिरा दी और उड़ गया, जिससे सोने की चेन सुरक्षित वापस मिल गई। इसके बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली।

ये कमेंट कर रहे यूजर्स

इस घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया। वीडियो पर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'लगता है कबूतर को भी सोने की कीमत समझ आ गई है।' वहीं दूसरे ने कहा, 'कोई पुराना हिसाब-किताब बाकी होगा।' कुछ यूजर्स ने तो अनोखी डिमांड करते हुए लिखा कि “ये कबूतर मुझे चाहिए।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई ये मॉडर्न कबूतर है, चिट्ठी नहीं अब सोने की चेन लेकर जाता है।' अन्य ने कहा कि 'शायद पत्नी ने एनिवर्सरी पर गोल्ड चेन की डिमांड कर दी होगी,' तो किसी ने इसे वेलेंटाइन डे से जोड़ते हुए लिखा कि 'वैलेंटाइन डे से पहले कबूतर अपनी GF के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा है।'

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला
डूंगरपुर
Gold-Silver Prices

Rajasthan Viral Video: ज्वैलरी शॉप से लाखों रुपए की सोने की चेन ले उड़ा कबूतर, गले में डालकर बैठा रहा, देखें वायरल वीडियो

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RBSE: इन टिप्स से 10वीं- 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स अंग्रेजी-गणित विषय में ला सकते हैं बेहतर अंक, जानें पूरी डिटेल्स

RBSE Rajasthan Board Result 2025
नागौर

लाडनूं में योगक्षेम वर्ष का भव्य आगाज: गुलाब कोठारी बोले- शिक्षा ने खींच दी दीवार, CM भजनलाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया

Jain Vishva Bharati Ladnun
नागौर

नागौर की पहचान को मिले नई उड़ान : जिले में लगे नागौरी पान मैथी की प्रोसेसिंग यूनिट, मण्डी में शुरू हो खरीद

Nagauri Paan Fenugreek, Nagauri Paan Fenugreek News, Nagauri Paan Fenugreek Processing Unit, Nagaur News, Rajasthan News, नागौरी पान मैथी, नागौरी पान मैथी न्यूज, नागौरी पान मैथी प्रोसेसिंग यूनिट, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज
नागौर

CM भजनलाल ने इस जिले को दी 529 करोड़ रुपए की सौगात, बोले- योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं

नागौर

नागौर न्यूज: 1 लाख रुपए की सोने की चेन को चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर, जानिए फिर क्या हुआ

pigeon carrying gold chain in rajasthan
नागौर
