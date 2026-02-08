Rajasthan: क्या आप जानते हैं? भारत में इसी चबूतरे से पंचायतीराज की हुई थी शुरुआत

नागौर। जिले में स्थित पंचायतीराज स्मारक वह ऐतिहासिक स्थल है, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। यह स्थान शहर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित है, जिसे ‘पंचायतीराज चबूतरा’ भी कहा जाता है।