8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan: क्या आप जानते हैं? भारत में इसी चबूतरे से पंचायतीराज की हुई थी शुरुआत

पंचायतीराज चुनाव के बारे में तो अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आज हम उसी ऐतिहासिक पंचायतीराज चबूतरे की बात कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Kamal Mishra

Feb 08, 2026

Panchayati Raj Chabutara

पंचायतीराज चबूतरा नागौर (फोटो-पत्रिका)

नागौर। जिले में स्थित पंचायतीराज स्मारक वह ऐतिहासिक स्थल है, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। यह स्थान शहर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित है, जिसे ‘पंचायतीराज चबूतरा’ भी कहा जाता है।

इस स्थल ने भारत में ग्रामीण स्वशासन की आधारशिला रखी थी। पंचायतीराज का यह ऐतिहासिक आगाज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था।

नागौर पंचायतीराज स्मारक के मुख्य विवरण

  • उद्घाटन: 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।
  • स्थान: नागौर शहर के पुलिस लाइन परिसर में, एक विशेष चबूतरा।

चबूतरे का ऐतिहासिक महत्व

राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां से पंचायतीराज की शुरुआत हुई। पंचायतीराज का उद्देश्य महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज’ के सपने को साकार करना था।

पंचायतीराज चबूतरे की मौजूदा स्थिति

मौजूदा समय में पंचायतीराज चबूतरा एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पूर्ण विकास और संरक्षण की आवश्यकता अक्सर रेखांकित की जाती है।

ये भी पढ़ें

मूमल-महेंद्र स्टोरी: शंका का जहर और वो अधूरा प्रेम, रहस्यों से भरी मूमल की मेड़ी, जहां आज भी गूंजती है अधूरी मोहब्बत की सिसकियां
जैसलमेर
Mumal and Mahendra Love Story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan: क्या आप जानते हैं? भारत में इसी चबूतरे से पंचायतीराज की हुई थी शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rural Bus Service: अब गांव से शहर का सफर होगा आसान, राजस्थान में यहां PPP मॉडल पर दौड़ेंगी बसें

Rural Bus Service Nagaur-2
नागौर

Nagaur Accident: गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पलटी, मची चीख-पुकार, घायलों को भेजा गया जेएलएन अस्पताल

नागौर

Rajasthan Viral Video: ज्वैलरी शॉप से लाखों रुपए की सोने की चेन ले उड़ा कबूतर, गले में डालकर बैठा रहा, देखें वायरल वीडियो

pigeon Viral Video
नागौर

RBSE: इन टिप्स से 10वीं- 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स अंग्रेजी-गणित विषय में ला सकते हैं बेहतर अंक, जानें पूरी डिटेल्स

RBSE Rajasthan Board Result 2025
नागौर

लाडनूं में योगक्षेम वर्ष का भव्य आगाज: गुलाब कोठारी बोले- शिक्षा ने खींच दी दीवार, CM भजनलाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया

Jain Vishva Bharati Ladnun
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.