Nagaur Accident: गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पलटी, मची चीख-पुकार, घायलों को भेजा गया जेएलएन अस्पताल

नागौर। नागौर-जोधपुर हाईवे पर स्थित खरनाल बस स्टैंड के पास शनिवार दोपहर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पलट गई। बस स्टैंड पर बैठे दंपति पिकअप की चपेट में आ गए, जिससे चीख-पुकार मच गई। हादसे में कुल चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गैस सिलेंडर सड़क पर इधर-उधर फैल गए। गनीमत रही कि किसी भी सिलेंडर में धमाका या रिसाव नहीं हुआ है, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी।