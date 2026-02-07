लाडनूं में योगक्षेम वर्ष का भव्य आगाज: गुलाब कोठारी बोले- शिक्षा ने खींच दी दीवार, CM भजनलाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया

लाडनूं (नागौर): मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैन धर्म दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाता है। जीओ और जीने दो का सिद्धांत आज पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। भौतिकवादी युग में जैन समाज के दर्शन समाज को दिशा दे रहे हैं। वे शुक्रवार को जैन विश्व भारती लाडनूं में भागचंद प्रवीण बरड़िया की ओर से निहालचंद प्रकाशचंद बरड़िया की स्मृति में नवनिर्मित सुधर्मा सभा के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे।