‘स्त्री: देह से आगे’: डॉ. गुलाब कोठारी ने समझाया ‘क्या है शादी और क्यों पिता करता है बेटी का कन्यादान ?’

डॉ. गुलाब कोठारी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन शादी के वक्त लड़का-लड़की में आता है। विवाह दो शरीरों का नहीं होता है दो आत्माओं का होता है। दोनों आत्माएं अदृश्य होती हैं और अगर आत्माओं को जोड़ना है तो उसे मंत्रों के द्वारा ही जोड़ा जाता है। विवाह की पद्धति प्राणात्मक होने से हमको ये अधिकार मिल जाता है और हमारा संबंध सात पीढ़ियों के लिए बंध जाता है इस तरह से हम सात जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। ये बात विज्ञान भी मानता है लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर ये कि जब पुरुष अग्नि जो सत्य रूप में है और स्त्री रिक्त रूप में है, सत्य में आकृति है सत्य के पास बीज है लेकिन रिक्त के पास आकृति नहीं है वो सोम्य है। क्योंकि स्त्री के पास बीज नहीं है और वो सोम्य है इसलिए वो हमेशा अग्नि में आहूत होती है। यही कारण है कि स्त्री हमेशा पुरुष के साथ जाकर रहती है। ये सारा मंत्रों का खेल है और इसकी गहनता बहुत बहुत ही नाजुक है। जो हमें किताबों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये उन पवित्र मंत्रों की ही शक्ति है जिसके कारण स्त्री शादी के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है।