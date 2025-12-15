15 दिसंबर 2025,

भोपाल

‘अमित शाह कभी नहीं रहे RSS के सदस्य’, जानिए किस राजनेता ने कही ये बात

Amit Shah was never in RSS: राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि अमित शाह कभी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 15, 2025

Amit Shah Was Never In RSS

राज्यसभा में चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह। फोटो सोर्स- Digvijaya Singh Facebook

Amit Shah was never in RSS: राज्यसभा में चर्चा के दौरान मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह और नेताओं के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देश की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी हैं।

खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वही सही- दिग्विजय सिंह

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में अपना भाषण समाप्त करने से पहले संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि RSS एनजीओ पंजीकृत है या नहीं है? नहीं है तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है। ये तो वही बात हो गई ना, खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वही सही। अमित शाह कहें वही सही।

'RSS को करोड़ों की दक्षिणा मिलती है'

दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रूके उन्होंने आरएसएस के फंड पर कहा कि उनकी(RSS) गुरु दक्षिणा करोड़ों रुपए में आती है। इसके बाद उन्होंने भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर मुंह मोड़ा और कहा कि आप बताइए आप गुरु दक्षिणा देते हैं तो वह किस खाते में जाती है? कभी पूछा आपने?

'अमित शाह संघ के सदस्य नहीं'

राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम गर्व से कहते हैं, नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। आगे अमित शाह 'मेरे भी कई मित्र आरएसएस में हैं। मैंने पता लगाया और उनसे जानकारी ली तो पता चला कि अमित शाह कभी आरएसएस में रहे या नहीं? सब ने कहा कि कभी आरएसएस में रहे ही नहीं।'

कानून मंत्री बोले- देश की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी हैं

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि मैं इक्कीस साल की उम्र से नारा लगाता रहा हूं कि देश की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी हैं। संघ की जहां तक बात है तो जो व्यक्ति एक बार शाखा में ध्वज प्रणाम कर लेता है, वो संघ का सदस्य होता है। उन्होंने(अमित शाह) यही कहा।

जो ‘लाड़ली बहनें’ सीएम को नहीं देंगी सम्मान, उनकी जांच कराएंगे; मंत्री विजय शाह फिर विवादों में…
रतलाम
ratlam news

mp news

15 Dec 2025 06:26 pm

