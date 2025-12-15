‘अमित शाह कभी नहीं रहे RSS के सदस्य’, जानिए किस राजनेता ने कही ये बात

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में अपना भाषण समाप्त करने से पहले संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि RSS एनजीओ पंजीकृत है या नहीं है? नहीं है तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है। ये तो वही बात हो गई ना, खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वही सही। अमित शाह कहें वही सही।