विधानसभा का विशेष सत्र आज, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप पेश करेगी सरकार, होगी अहम चर्चा

MP Assembly Special Session :मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है, क्योंकि, आज से ठीक 69 साल पहले, 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इसमें मुख्य चर्चा आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसितप्रदेश के विजन पर होगी।