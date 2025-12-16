IPL 2026 Auction: एमपी के इस लेफ्ट आर्म पेसर को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा

mp left arm pacer mangesh yadav bought by rcb in 5.20 cr (सोर्स- पत्रिका)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुआ। ऑक्शन के दौरान IPL के पिछले सीजन की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ी मंगेश यादव को अपनी टीम में शामिल किया है। मंगेश मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के रहने वाले हैं। मंगेश को आईपीएल टीम RCB द्वारा खरीदे जाने से उनके गृह जिले में खुशी का माहौल है।
मंगेश यादव अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे। जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। नीलामी के दौरान आरसीबी (RCB) और एसआरएच (SRH) के बीच मंगेश को अपनी टीम में शामिल करने के लिए अच्छी बोली लगी। 5 करोड़ रुपये तक की प्राइस पर SRH ने बोली लगाई लेकिन आखिर में RCB ने 5.20 करोड़ की बोली लगाकर मंगेश यादव को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह पहला मौका होगा, जब मंगेश यादव आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे।
छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के रहने वाले 23 साल के मंगेश यादव लेफ्ट ऑर्म फास्ट बॉलिंग के साथ राइट हैंड बैटिंग करते हैं। मंगेश बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। मंगेश यादव ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंद से प्रभाव छोड़ा और साथ ही एक पारी में 28 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता भी दिखाई थी । इसके अलावा MP टी20 लीग 2025 में मंगेश ने 14 विकेट झटककर खुद को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में स्थापित किया, जिससे उनकी पहचान तेजी से बनी।
इससे पहले IPL Auction 2026 में मध्यप्रदेश की ही वेंकटेश अय्यर को भी RCB ने खरीदा है। इस बार उनकी कीमत सिर्फ 7 करोड़ रही जो कि पिछले सीजन की तुलना में 16.75 करोड़ रुपए कम है। वेंकटेश अय्यर की बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। उनकी पुरानी टीम कोलकाता ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। वेंकटेश अय्यर ने अपने IPL करियर की शुरुआत कोलकाता से ही की थी। 2021 के बाद पहली बार वे किसी अन्य टीम के लिए खेलते दिखाई देंगे।
