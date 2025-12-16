IPL 2026 Auction: एमपी के इस लेफ्ट आर्म पेसर को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा

छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के रहने वाले 23 साल के मंगेश यादव लेफ्ट ऑर्म फास्ट बॉलिंग के साथ राइट हैंड बैटिंग करते हैं। मंगेश बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। मंगेश यादव ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंद से प्रभाव छोड़ा और साथ ही एक पारी में 28 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता भी दिखाई थी । इसके अलावा MP टी20 लीग 2025 में मंगेश ने 14 विकेट झटककर खुद को सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में स्थापित किया, जिससे उनकी पहचान तेजी से बनी।