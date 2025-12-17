एमपी में अब पंचायतों में ही हो जाएंगे सभी जरूरी काम, 1084 जगहों पर शुरु हो गई सेवा

Atal E Sewa- मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र रखा गया। विधानसभा के 70 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी आए। सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का यह सत्र सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के पथ पर अग्रसर व्यवस्था के लिए यह सत्र विशेष महत्व का है। विधायकों को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 हजार से ज्यादा जगहों पर ई सेवा शुरु हो भी चुकी है। यहां आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, डिजिटल भुगतान जैसी कई सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल रहीं हैं।