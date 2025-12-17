17 दिसंबर 2025,

बुधवार

भोपाल

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह, बड़े मुद्दों पर अहम चर्चा

BJP National President- एमपी के केंद्रीय मंत्रियों की नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट, दी शुभकामनाएं

भोपाल

deepak deewan

Dec 17, 2025

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह

BJP National President- बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को देशभर से बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एमपी के वरिष्ठ पार्टी नेता भी नियुक्ति के तुरंत बाद उन्हें शुभकामनाएं दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दीं। सीएम मोहन यादव ने भी उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी थी। अब प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार को गुना शिवपुरी सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे मुलाकात की। मंगलवार को एमपी के पूर्व सीएम, पार्टी के वरिष्ठ नेता, विदिशा सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं की अहम विषयों पर बातचीत हुई। आपसी चर्चा में पार्टी के बड़े मुद्दे उठे।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पार्टी मुख्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी के अहम मसलों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच संगठन के विस्तार, पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका के साथ ही अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर बातचीत हुई।

आत्मीय भेंट

इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। नितिन नवीन से भेंट के संबंध में उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से आत्मीय भेंट की और नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएँ दीं।

सकारात्मक विश्वास दिखाई दिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात के संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

पार्टी मुख्यालय में माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री @nitinnabin जी से भेंट की।

संगठनात्मक अनुभव, ज़मीनी समझ और स्पष्ट दृष्टि के साथ वे जिस ऊर्जा और संकल्प के साथ इस नई भूमिका में आए हैं, वह आने वाले समय में संगठन को और अधिक सशक्त करेगा।

उनसे हुई बातचीत में संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर सकारात्मक विश्वास दिखाई दिया।

