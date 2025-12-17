बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सिंधिया और शिवराज सिंह, बड़े मुद्दों पर अहम चर्चा

BJP National President- बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को देशभर से बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एमपी के वरिष्ठ पार्टी नेता भी नियुक्ति के तुरंत बाद उन्हें शुभकामनाएं दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दीं। सीएम मोहन यादव ने भी उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी थी। अब प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार को गुना शिवपुरी सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे मुलाकात की। मंगलवार को एमपी के पूर्व सीएम, पार्टी के वरिष्ठ नेता, विदिशा सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं की अहम विषयों पर बातचीत हुई। आपसी चर्चा में पार्टी के बड़े मुद्दे उठे।