एमपी की समृद्धि में कई गुना इजाफा, एक लाख 50 हजार से ज्यादा हुई प्रति व्यक्ति आय

Per capita income- मध्यप्रदेश विधानसभा का बुधवार को एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव सहित सभी मंत्री व विधायक इसमें शामिल हुए। राज्यपाल मंगुभाई पटेल का सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया। विधानसभा के 70 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 के विकास का विजन दिया है। हमें विकसित मध्यप्रदेश @2047 को ध्यान में रखकर आलोचनाओं से हटकर प्रगति के सुझाव को प्राथमिकता देनी होगी। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की समृद्धि को आंकड़ों से रेखांकित किया।उन्होंने बताया कि 1956 की तुलना में प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय में कई गुना इजाफा हो चुका है।