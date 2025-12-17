एमपी में कड़ाके की ठंड, 4.8 डिग्री पहुंचा भोपाल का पारा, कई जिलों में कोहरे का अलर्ट

इसके अलावा इंदौर में 5.4, राजगढ़ में 5.0, पचमढ़ी में 5.2, नौगांव में 5.0 और रीवा में 5.5 डिग्री तापमान रहा। मंदसौर और शहडोल में भी कड़ाके की ठंड पड़ी। रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। यह ठंड उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण और बढ़ रही है।