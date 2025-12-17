15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ पहुंचाएंगे एमपी की जीडीपी , सरकार का बड़ा ऐलान

MP GDP- देश-दुनिया के उद्योगपतियों में मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों के प्रति अलग आकर्षण है। प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानि एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने विधानसभा के विशेष सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ तक ले जाने का है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने विधानसभा में राज्य सरकार की उपलब्धियों, आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना और मिशन 2047 की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे ज़मीन पर परिणामों में बदला गया है।