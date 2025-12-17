पत्रिका पुलिस जज्बा अवॉर्ड्स 2025: पुलिसकर्मियों की एक अपनी अलग दुनिया है- सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने कोराना काल में पुलिसकर्मियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि जब कोराना का समय था तब मैं प्रभारी मंत्री था। उस कठिन वक्त में जब लोगों की जान के खतरे में थी तब पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी ही जान की बाजी लगाकर समाज को बचाने के लिए लगे हुए थे। ये पुलिस विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मैं इसके लिए पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे सतर्कता के साथ काम करते हैं, आपकी अपनी एक अलग दुनिया है। उन्होंने हवाई जहाज के पायलट का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह हवाई जहाज चलाने में छोटी सी गलती हो जाए तो सब खराब हो जाता है इसी तरह से पुलिस की भी ड्यूटी पूरी सावधानी और सतर्कता की ड्यूटी है इसलिए बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए छोटी मोटी गलती नजर अंदाज की जा सकती है। बड़ी गलती से हमारे रंग में भंग पड़ने की संभावना रहती है पुलिस की साख पर दाग लग सकता है इसलिए कठोरता भी जरूरी है।