सावधान! 16,17 और 18 दिसंबर को पड़ेगा ‘अति घना कोहरा’, IMD की चेतावनी

Weather Update: देश के अलग-अलग राज्यों में तेज ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है। कहीं विजिबिलिटी लो तो कहीं पर 10 मीटर से दूर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही मौसम मध्यप्रदेश में भी रहा। यहां पर सोमवार को भोपाल, मुरैना, रायसेन, छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, दतिया, सीधी, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, रतलाम, दमोह, मंडला, अशोकनगर, पचमढ़ी, टीकमगढ़, विदिशा, शाजापुर, सीहोर और देवास में कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, सतना, छतरपुर जिलों में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, दतिया, मऊगंज, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
इधर, मैहर, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
भारतीय मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में तीन दिन के घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस 17 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव होने की संभावना है। जिसका असर दो से तीन दिन बाद मध्यप्रदेश में दिखेगा। इसके कारण ठंड भी बढ़ जाएगी।
आपको बता दें कि, ठंड ने भोपाल में 84 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं, इंदौर में 25 साल बाद कड़ाके की सर्दी पड़ी है।
शनिवार-रविवार की रात में प्रदेश के अधिकतर शहरों का पारा 10 डिग्री से कम रहा। सबसे ठंडा इंदौर रहा। यहां पर तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 7 डिग्री, जबलपुर में 9.4 डिग्री, ग्वालियर-उज्जैन में 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
प्रदेश में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विजिबिलिटी लो रहने की संभावना है। जिसका असर यातायात व्यवस्था पर पड़ सकता है। लो विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल सकती हैं। साथ ही हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
