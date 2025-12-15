सावधान! 16,17 और 18 दिसंबर को पड़ेगा ‘अति घना कोहरा’, IMD की चेतावनी

Weather Update: देश के अलग-अलग राज्यों में तेज ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है। कहीं विजिबिलिटी लो तो कहीं पर 10 मीटर से दूर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही मौसम मध्यप्रदेश में भी रहा। यहां पर सोमवार को भोपाल, मुरैना, रायसेन, छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, दतिया, सीधी, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, रतलाम, दमोह, मंडला, अशोकनगर, पचमढ़ी, टीकमगढ़, विदिशा, शाजापुर, सीहोर और देवास में कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।