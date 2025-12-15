CM मोहन यादव ने काशी जाकर की कालभैरव पूजा, बंधवाया काला धागा

सीएम मोहन यादव ने कालभैरव और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की- image mp jansampark
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव रविवार देर रात अचानक काशी (वाराणसी) पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से सीएम मोहन यादव ताज होटल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नेताओं से चर्चा की। रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिविधान से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव काशी के विख्यात काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर काला धागा भी बंधवाया।
सीएम मोहन यादव रात करीब 10 बजे हेलिकॉप्टर से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। स्थानीय नेताओं के साथ होटल पहुंचे और उनके साथ पार्टी व विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे जौनपुर के लिए रवाना हो गए।
इससे पहले सुबह सीएम मोहन यादव बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का विधिविधान से अभिषेक किया। करीब आधा घंटे तक पूजा पाठ की। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने सीएम मोहन यादव को गमछा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। सीएम मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंच गए और उनसे बातचीत की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव काशी के काल भैरव मंदिर भी गए। यहां उन्होंने में बाबा काल भैरव की पूजा की। पूजा अर्चना के क्रम में सीएम मोहन यादव ने अपने हाथ में काला धागा भी बंधवाया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय मिष्ठान्न ‘मलाईयो’ का स्वाद चखा। काशी में पूजा अर्चना के बाद सीएम मोहन यादव तेरहवीं के एक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर के लिए रवाना हो गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनपद जौनपुर के समसपुर पनियरियां गांव पहुंचे। उन्होंने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन पर शोकमग्न परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग