CM मोहन यादव ने काशी जाकर की कालभैरव पूजा, बंधवाया काला धागा

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव रविवार देर रात अचानक काशी (वाराणसी) पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से सीएम मोहन यादव ताज होटल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नेताओं से चर्चा की। रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिविधान से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव काशी के विख्यात काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर काला धागा भी बंधवाया।