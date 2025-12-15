15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

CM मोहन यादव ने काशी जाकर की कालभैरव पूजा, बंधवाया काला धागा

CM Mohan Yadav- काशी में बाबा विश्वनाथ और कालभैरव की पूजा अर्चना के बाद जौनपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 15, 2025

CM Mohan Yadav performed Kalbhairav ​​puja in Kashi and tied a black thread

सीएम मोहन यादव ने कालभैरव और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की- image mp jansampark

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव रविवार देर रात अचानक काशी (वाराणसी) पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से सीएम मोहन यादव ताज होटल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नेताओं से चर्चा की। रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिविधान से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव काशी के विख्यात काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर काला धागा भी बंधवाया।

सीएम मोहन यादव रात करीब 10 बजे हेलिकॉप्टर से लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। स्थानीय नेताओं के साथ होटल पहुंचे और उनके साथ पार्टी व विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। सोमवार सुबह सीएम मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे जौनपुर के लिए रवाना हो गए।

विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का विधिविधान से अभिषेक किया

इससे पहले सुबह सीएम मोहन यादव बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का विधिविधान से अभिषेक किया। करीब आधा घंटे तक पूजा पाठ की। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने सीएम मोहन यादव को गमछा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। सीएम मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भी पहुंच गए और उनसे बातचीत की।

सीएम मोहन यादव ने अपने हाथ में काला धागा बंधवाया

मुख्यमंत्री मोहन यादव काशी के काल भैरव मंदिर भी गए। यहां उन्होंने में बाबा काल भैरव की पूजा की। पूजा अर्चना के क्रम में सीएम मोहन यादव ने अपने हाथ में काला धागा भी बंधवाया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय मिष्ठान्न ‘मलाईयो’ का स्वाद चखा। काशी में पूजा अर्चना के बाद सीएम मोहन यादव तेरहवीं के एक कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर के लिए रवाना हो गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनपद जौनपुर के समसपुर पनियरियां गांव पहुंचे। उन्होंने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव के पिता के निधन पर शोकमग्न परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की।

ये भी पढ़ें

MP में मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, BJP हाईकमान तक पहुंचा मामला, नेमप्लेट पर पोती कालिख
भोपाल
Pratima Bagri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 03:56 pm

Published on:

15 Dec 2025 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CM मोहन यादव ने काशी जाकर की कालभैरव पूजा, बंधवाया काला धागा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

IPL 2026 ऑक्शन लिस्ट में Venkatesh Iyer सहित MP के ये 13 खिलाड़ी, लग सकती है बड़ी बोली…

ipl 2026 auction list Venkatesh Iyer kuldeep sen 13 players from mp
Patrika Special News

एमपी के बड़े नेता और बेटे की हालत गंभीर, राजस्थान में हादसे के बाद पहुंचाया अस्पताल

Sheopur Congress District President Mangilal Fauji and his son are in critical condition
भोपाल

Ladli Behna Yojana पर बड़ा अपडेट, फिर बढ़ सकते हैं पैसे… मिलेंगे 3000!

Ladli Behna Yojana big Update (1)
भोपाल

बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन का एमपी से है गहरा नाता, सीएम मोहन समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई

BJP National Working President
भोपाल

ITR फाइलिंग में देरी की तो भरनी होगी पेनल्टी ! ये है आखिरी तारीख

income tax returns
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.