बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन का एमपी से है गहरा नाता, सीएम मोहन समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई

BJP National Working President : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा दी गई। नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। यहां भाजपा मुख्यालय में उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नितिन नबीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एमपी बीजेपी के कई युवा नेता खासा उत्साहित हैं। इसके पीछे कारण ये है कि, नितिन 3 साल बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। ऐसे में सीबे के कई नेता उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।