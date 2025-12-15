15 दिसंबर 2025,

भोपाल

बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन का एमपी से है गहरा नाता, सीएम मोहन समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई

BJP National Working President : एमपी भाजयुमो के प्रभारी रहे नितिन नबीन भाजपा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश महामंत्री को शादी में घोड़ी चढ़ाने भोपाल आए थे। सीएम मोहन, शिवराज समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी।

भोपाल

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 15, 2025

BJP National Working President

बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo Source- Patrika)

BJP National Working President : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह द्वारा दी गई। नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। यहां भाजपा मुख्यालय में उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नितिन नबीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एमपी बीजेपी के कई युवा नेता खासा उत्साहित हैं। इसके पीछे कारण ये है कि, नितिन 3 साल बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। ऐसे में सीबे के कई नेता उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

भाजपा के मौजूदा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, साल 2010 में नितिन एमपी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उस समय जीतू जिराती प्रदेश अध्यक्ष थे। अग्रवाल उनकी टीम में प्रदेश महामंत्री थे। इसी बीच 15 दिसंबर 2011 को उनकी शादी हुई। उन्होंने कहा कि, मैंने नितिन नबीन जी को भी निमंत्रण दिया। साथ ही, मजाकिया लहजे में कहा कि, 'शादी में आप ही मुझे घोड़ी चढ़ाएंगे।' इसपर नबीन जी ने जवाब दिया कि, 'मैं शादी में आऊंगा।' अग्रवाल ने कहा- वे मेरी शादी में शामिल होने पटना से भोपाल आ गए। यही नही, उन्होंने मुझे खुद घोड़ी पर भी चढ़ाया।'

3 साल रहे एमपी के इंचार्ज

वहीं, भाजपा से पूर्व विधायक रहे जीतू जिराती ने मीडिया चर्चा में बताया कि, मैं जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष था, उस समय 2010 से 2013 के बीत नितिन नबीन मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी रहे हैं। 3 साल में उन्होंने राज्य में खूब प्रवास किए। ज्यादातर वे आदिवासी क्षेत्रों में दौरों पर रहा करते थे। जिराती के अनुसार- हमने कट्ठीवाड़ा में युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की थी। उस क्षेत्र में उस समय न रुकने की और न खाने की पर्याप्त व्यवस्था थी। वे सीमित व्यवस्थाओं के बावजूद वहां दो दिन हमारे बीच रहे और कार्यसमिति में सहभागिता निभाई। आदिवासी अंचल में ये पहली कार्यसमिति थी।

कांग्रेस के सीनियर लीडर को चुनाव हराने में अहम भूमिका

जिराती ने ये भी बताया कि- उस दौरान नितिन आदिवासी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहा करते थे। उसका परिणाम ये रहा कि, उनके प्रभारी रहते कांग्रेस के सीनियर लीडर कांतिलाल भूरिया उनके गढ़ वाला क्षेत्र कहे जाने वाली विधानसभा से चुनाव हार गए थे। हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आजाद नगर भाबरा में किया था। उसमें दो लाख कार्यकर्ता आदिवासी अंचल में इकट्ठे हुए थे। उस कार्यक्रम के लिए नितिन जी ने हमारे साथ बहुत मेहनत की थी। हमें गर्व है कि, मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में प्रभारी रहे नितिन जी आज कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं।

प्रदेश भाजपा की बधाई

नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा की ओर से भी बधाई दी गई। भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि, 'भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन एक अनुभवी संगठनकर्ता, 5 बार निर्वाचित विधायक और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं। युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार में मंत्री पद और राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक, उनकी राजनीतिक यात्रा अनुशासन, परिश्रम और जनविश्वास की सशक्त कहानी है। उनके सक्षिप्त परिचय एवं जीवन वृत्तांत पर एक नजर।' इसी के साथ पोस्ट में तश्वर शेयर करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया।

हमंत खंडेलवाल ने दीं मंगलकामनाएं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- 'वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके संगठनात्मक अनुभव एवं कुशल नेतृत्व में भाजपा संगठन और अधिक मजबूत होगा। आपके यशस्वी कार्यकाल के लिए असीम मंगलकामनाएं।'

सीएम मोहन ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा- 'भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन जी की नियुक्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी अटूट निष्ठा, समर्पण, कार्यकुशलता और व्यापक अनुभव से निश्चित ही पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी।'

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई

इसी के साथ केंद्रीय मंत्री विदिशा लोकसाभ से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने एक्स हैंडल से नितिन जुबीन को शुभकामनाएं देते हुए लिखा- 'भारतीय जनता पार्टी के प्रखर और आदर्श कार्यकर्ता, हर दायित्व को कर्मठता से पूर्ण करने वाले, परिश्रमी और विचारवान साथी नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चय ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र, अंत्योदय के संकल्प और विकसित भारत के विजन के साथ आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अधिक दृढ़ता प्रदान करेंगे।'

ये भी पढ़ें

भोपाल समेत इन शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, ग्वालियर-चंबल में घने कोहरे का भी अलर्ट
भोपाल
Cold Weather

Published on:

15 Dec 2025 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन का एमपी से है गहरा नाता, सीएम मोहन समेत इन दिग्गजों ने दी बधाई

