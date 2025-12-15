15 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

भोपाल AIIMS डॉ. रश्मि आत्महत्या प्रयास मामला, डॉ. यूनुस को HOD पद से हटाया, हाई डोज एनेस्थीसिया लेने से 7 मिनट बंद रहा था दिल…

AIIMS Dr Rashmi Suicide Attempt Case : डॉ. रश्मि वर्मा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में हाई लेवल कमेटी गठित हुई है। वहीं, डॉ. यूनुस को एचओडी पद से हटाया गया है। एनेस्थीसिया हाई डोज लेने से 7 मिनट तक दिल बंद रहा, ब्रेन भी डैमेज हुआ।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 15, 2025

AIIMS Dr Rashmi Suicide Attempt Case

भोपाल AIIMS डॉ. रश्मि आत्महत्या प्रयास मामला (Photo Source- Patrika)

AIIMS Dr Rashmi Suicide Attempt Case : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में संस्थान में हड़कंप मचाकर रख दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही, ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) डॉ. यूनुस को उनके पद से हटा दिया गया है।

आपको बता दें कि, ये हैरान कर देने वाली घटना 11 दिसंबर की रात की है। यहां डॉ. रश्मि वर्मा ड्यूटी पूरी कर घर लौटने के बाद एनेस्थीसिया की हाई डोज खुद को इंजेक्ट कर लिया था। इससे उनका दिल करीब 7 मिनट तक बंद रहा, जिससे उनके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा है। एमआरआई रिपोर्ट में ग्लोबल हाइपोक्सिया ब्रेन डैमेज की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में डॉ. रश्मि वर्मा वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इलाज में जुटे चिकित्सकों की मानें तो उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

HOD पद से हटाए गए डॉ. यूनुस

एम्स प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच आपात बैठक हुई, जिसमें मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान चर्चा हुई कि, डॉ. यूनुस पर पहले भी डॉक्टरों को प्रताड़ित करने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते उन्हें पद से हटाया गया है। संस्थान के सूत्रों के अनुसार, कार्यस्थल पर तनाव और प्रताड़ना के आरोपों की जांच की जा रही है। एम्स प्रबंधन ने मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है।

15 Dec 2025 09:35 am

भोपाल AIIMS डॉ. रश्मि आत्महत्या प्रयास मामला, डॉ. यूनुस को HOD पद से हटाया, हाई डोज एनेस्थीसिया लेने से 7 मिनट बंद रहा था दिल…

