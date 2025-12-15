भोपाल समेत इन शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, ग्वालियर-चंबल में घने कोहरे का भी अलर्ट

अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
MP Cold Weather : बीते नवंबर माह के बाद अब दिसंबर में भी मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर के साथ-साथ राजगढ़ जिले में शीतलहर का रिकॉर्ड बन रहा है। तीनों जिलों में 6 दिसंबर से शीतलहर का असर देखा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसी स्थिति बीते पांच वर्षों में कभी नहीं बनी।
फिलहाल, मौसम विभाग ने आगामी एक-दो दिन शीतलहर से तो राहत के आसार जताए हैं, लेकिन तीनों जिलों समेत राज्य के अधिकतर इलाके में कड़ाके की ठंड जारी रहने और ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग का कहना है कि, इसका कारण राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही सर्द और शुष्क हवाएं है। रविवार को रात का सबसे कम 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज हुआ, जबकि इंदौर में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला। वहीं, 21 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया।
रीवा में सुबह न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर तक रही। सतना, सीधी, ग्वालियर और दतिया जिले में भी दृश्यता 500 से 1000 मीटर तक रही। ग्वालियर, चंबल, सागर एवं रीवा संभाग के जिलों में सुबह कोहरा छाने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा समय में उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना है। उत्तर-पूर्व भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 176 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। जबकि 17 दिसंबर की रात से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयीन बेल्ट में एक्टिव होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार नवंबर और दिसंबर में तीव्र आवृति वाले पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए। वहीं, उत्तर भारत के पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ इस बार राजस्थान की तरफ से भी शुष्क और सर्द हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर और राजगढ़ जिले के तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। फिलहाल, ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहने की संभावना है।
