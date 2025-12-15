भोपाल समेत इन शहरों में रिकॉर्ड शीतलहर, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, ग्वालियर-चंबल में घने कोहरे का भी अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार नवंबर और दिसंबर में तीव्र आवृति वाले पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए। वहीं, उत्तर भारत के पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ इस बार राजस्थान की तरफ से भी शुष्क और सर्द हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर और राजगढ़ जिले के तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। फिलहाल, ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहने की संभावना है।