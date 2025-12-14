अप्रत्याशित था मुख्यमंत्री बनना पर सीएम मोहन यादव ने सही साबित किया चयन, पूर्व सीएम का बड़ा बयान

Former CM Uma Bharti's big statement on CM Mohan Yadav's tenure (फोटो: एक्स)
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार को दो साल पूरे हो गए हैं। सीएम मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियां बताने में व्यस्त है। राज्य सरकार ने अनेक नई घोषणाएं भी की हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेत्री व राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने सीएम मोहन यादव की खुलकर प्रशंसा भी की। उमा भारती ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना अप्रत्याशित था लेकिन उन्होंने अपने चयन को सही साबित किया। पूर्व सीएम ने इस संबंध में ट्वीट भी किया जिसके प्रत्युत्तर में सीएम मोहन यादव ने भी अपने एक्स हेंडल पर उनके प्रति आभार जताया।
मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। वे गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का अभियान चला रहीं हैं। हाल ही उमा भारती ने बुंदेलखंड में "मां के नाम पदयात्रा" भी निकाली। शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित इस यात्रा में उन्होंने जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी। उन्होंने सीएम पर फोन पर बातचीत की। उमा भारती ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने सीएम मोहन यादव को विद्वान बताते हुए कहा कि वे सरल, विनम्र एवं निश्छल स्वभाव के व्यक्ति हैं।
पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम मोहन यादव की ताजपोशी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना खुद उनके लिए भी अप्रत्याशित था पर वे इस पद के लिए पूर्णरूप से योग्य थे। उमा भारती ने कहा कि इन दो सालों में उन्होंने साबित कर दिया कि वह इस पद के लिए बिल्कुल सही चयन थे। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
मध्यप्रदेश की बॉर्डर पर स्थित छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली के हनुमान जी के कल जब मैं दर्शन करने गई तभी मेरी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी से फोन पर बात हुई और मैंने उन्हें दो वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।
मोहन यादव जी सरल, विनम्र एवं निश्छल स्वभाव के विद्वान व्यक्ति हैं उनका मुख्यमंत्री बनना उनके लिए भी अप्रत्याशित था किंतु इन दो सालों में उन्होंने साबित कर दिया कि वह इस पद के लिए बिल्कुल सही चयन थे।
मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं।
प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा सीएम मोहन यादव को बधाई देने और इस संबंध में ट्वीट करने पर मुख्यमंत्री ने भी उनका आभार जताया है। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आदरणीय दीदी, आपके आत्मीय स्नेह और आशीर्वाद हेतु हृदय से आभार!
