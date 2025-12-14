अप्रत्याशित था मुख्यमंत्री बनना पर सीएम मोहन यादव ने सही साबित किया चयन, पूर्व सीएम का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार को दो साल पूरे हो गए हैं। सीएम मोहन यादव और उनका मंत्रिमंडल अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियां बताने में व्यस्त है। राज्य सरकार ने अनेक नई घोषणाएं भी की हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेत्री व राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने सीएम मोहन यादव की खुलकर प्रशंसा भी की। उमा भारती ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना अप्र​त्याशित था लेकिन उन्होंने अपने चयन को सही साबित किया। पूर्व सीएम ने इस संबंध में ट्वीट भी किया जिसके प्रत्युत्तर में सीएम मोहन यादव ने भी अपने एक्स हेंडल पर उनके प्रति आभार जताया।