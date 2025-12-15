एमपी के बड़े नेता और बेटे की हालत गंभीर, राजस्थान में हादसे के बाद पहुंचाया अस्पताल

श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी और बेटे की हालत गंभीर- image social media
MP Congress- मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार एक्सीडेंट में घायल हो गए। हादसे में उनके बेटे सहित कुल 4 लोग चोटिल हुए हैं। एमपी के श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी के साथ यह हादसा हुआ। कांग्रेस की रैली में शामिल होकर वे दिल्ली से लौट रहे थे तभी राजस्थान में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। श्योपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी और उनके बेटे राजा बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को देर रात राजस्थान के अलवर में यह दुर्घटना घटी। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी व अन्य घायलों के परिजन भी राजस्थान पहुंच गए।
दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में एमपी से भी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। श्योपुर के जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी भी इसके लिए दिल्ली गए थे। वे अपने बेटे और समर्थकों के साथ श्योपुर वापस लौट रहे थे लेकिन रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए।
कांग्रेस नेता की कार अलवर और भिवाड़ी के बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई थी। हादसे में कार सवार मांगीलाल फौजी, उनके बेटे राजा बैरवा, ब्रजेश घेरवार और ब्रजेश बंसल घायल हो गए।
कार पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने सभी सवारों को कार से निकाला। सभी घायलों को तुरंत अलवर के अस्पताल भिजवाया गया। यहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक इलाज तो किया लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया।
पता चला है कि हादसा होते ही राजस्थान के टोंक के कांग्रेस नेता सतवीर गुर्जर दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वे भी रैली से लौट रहे थे। गुर्जर ने उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा। घायलों के परिजनों ने बताया कि फिलहाल सभी का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।
