एमपी के बड़े नेता और बेटे की हालत गंभीर, राजस्थान में हादसे के बाद पहुंचाया अस्पताल

MP Congress- मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार एक्सीडेंट में घायल हो गए। हादसे में उनके बेटे ​सहित कुल 4 लोग चोटिल हुए हैं। एमपी के श्योपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी के साथ यह हादसा हुआ। कांग्रेस की रैली में शामिल होकर वे दिल्ली से लौट रहे थे तभी राजस्थान में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। श्योपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी और उनके बेटे राजा बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को देर रात राजस्थान के अलवर में यह दुर्घटना घटी। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी व अन्य घायलों के परिजन भी राजस्थान पहुंच गए।