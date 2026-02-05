नागौर जिले में नवाचारों से बदल रही कृषि की तस्वीर, विदेशों तक जा रहे फल

जिले में खेती की तस्वीर बदलने में पढ़े-लिखे युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पहले जहां पढ़े-लिखे युवा खेती से दूर रहते थे, वहां अब आईआईटी व कृषि में स्नातक की पढ़ाई किए हुए युवा भी खेती में नवाचार कर रहे हैं। कई युवा किसान अब आधुनिक कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पढ़े-लिखे युवा पारंपरिक नौकरी के बजाय कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर नवाचार कर रहे हैं। वे मोबाइल ऐप, मौसम पूर्वानुमान, ऑनलाइन मार्केटिंग और आधुनिक मशीनों का उपयोग कर खेती को लाभकारी बना रहे हैं। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।