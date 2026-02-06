नागौर की पहचान को मिले नई उड़ान : जिले में लगे नागौरी पान मैथी की प्रोसेसिंग यूनिट, मण्डी में शुरू हो खरीद

नागौर। एक जिला-एक उत्पाद योजना में शामिल और अपनी विशिष्ट खुशबू के कारण विश्वभर में पहचान बना चुकी नागौरी पान मैथी आज सरकारी उपेक्षा और सिस्टम की उदासीनता के कारण संकट के दौर से गुजर रही है। जीआई टैग की दहलीज पर खड़ी यह फसल नागौर जिले की शान मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर इसे उगाने वाला किसान बाजार और व्यवस्था के अभाव में अपनी मेहनत की उपज सड़कों किनारे औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर है। जिले में प्रोसेसिंग यूनिट और व्यवस्थित मंडी नहीं होने से किसानों को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है।