डिजिटल शिक्षा पर भ्रष्टाचार भारी, स्कूलों में कंप्यूटर बने कबाड़

नागौर जिले सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्थापित की गई आईसीटी लैब में घटिया गुणवत्ता के कंप्यूटर और उपकरण लगाने के बावजूद सरकार केवल कार्रवाई के थोथे आश्वासन दे रही है। गोगेलाव विद्यालय की आईसीटी लैब में स्थापित किए गए निम्न गुणवत्ता के उपकरणों को लेकर डेढ़ साल पहले गोगेलाव आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भामाशाह रवि कुमार बोथरा व ग्रामीणों ने शिकायत दी थी, जिस पर दिलावर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही हाल पूरे प्रदेश में है। ठेकेदार कम्पनी की ओर से किए गए भ्रष्टाचार व उच्चाधिकारियों की उदासीनता के चलते बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द अच्छी गुणवत्ता के कंप्यूटर लगे।