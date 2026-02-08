मूमल-महेंद्र स्टोरी: शंका का जहर और वो अधूरा प्रेम, रहस्यों से भरी मूमल की मेड़ी, जहां आज भी गूंजती है अधूरी मोहब्बत की सिसकियां

महेंद्र के मन में शंका का जहर इतना गहरा था कि उसने मूमल की आखिरी परीक्षा लेने की सोची। उसने एक सेवक के जरिए संदेश भिजवाया कि "महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है।" यह सुनते ही मूमल सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने मौके पर ही अपने प्राण त्याग दिए। जब महेंद्र को पता चला कि मूमल ने उसे सच्चा प्यार किया था और वह बेगुनाह थी, तो वह भी 'मूमल-मूमल' पुकारता हुआ पागल हो गया और उसने भी अपनी देह त्याग दी।