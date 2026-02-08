बड़ी खबर: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस में अचानक उठीं चिंगारियां और आग की लपटें, रेलवे स्टॉफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

सभी यात्री सुरक्षित इस घटना के दौरान यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। रेलवे की तकनीकी टीम द्वारा डिब्बे की पूरी तरह जांच करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन को जैसलमेर के लिए रवाना किया गया।