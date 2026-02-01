चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीण, पहुंचे थाने.. की खुलासे की मांग

रामदेवरा क्षेत्र के पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीण शनिवार को व्यापार संघ अध्यक्ष और रामदेवरा ग्राम पंचायत सरपंच के साथ रामदेवरा पुलिस थाना पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी से चोरी की सभी छोटी-बड़ी घटनाओं के खुलासे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। चोरी की घटनाओं के खुलासे साथ ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की भी मांग की। जानकारी के अनुसार शनिवार को रामदेवरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रामदेवरा पुलिस थाना पहुंच थाना प्रभारी खेताराम से चोरी के हर छोटे मोटे मामले के खुलासे की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से रामदेवरा ग्राम पंचायत के सरपंच समंदर सिंह तंवर और व्यापार संघ अध्यक्ष आसुसिंह तंवर ने थाना प्रभारी खेताराम से भेंट करके चोरियों के खुलासे की मांग करते हुए क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने का आग्रह किया।