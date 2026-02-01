जीरो आरडी पर किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी, उग्र आंदोलन की चेतावनी के बीच प्रशासन अलर्ट

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर जीरो आरडी पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का बेमियादी धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद धरना स्थल पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए, जिससे जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पांच थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान नहर प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों से वार्ता के लिए धरना स्थल पर पहुंचे।