पोकरण फोर्ट रोड पर औपचारिक मरम्मत, बन रहे गड्ढ़े, अब हादसों का खतरा

पोकरण कस्बे की प्रमुख फोर्ट रोड पर सड़क मरम्मत के नाम पर की गई औपचारिकता अब आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गई है। करीब दस दिन पूर्व किए गए पेचवर्क के बावजूद सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। गहरे गड्ढ़े और उखड़ा हुआ डामर हादसों को न्योता दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 29 जनवरी को कस्बे में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ था। इससे ठीक एक दिन पहले 28 जनवरी की रात को फोर्ट रोड पर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई गई। मरम्मत के दौरान कुछ गड्ढ़ों में डामर का पेचवर्क किया गया, जबकि कई स्थानों पर केवल ग्रेवल डालकर काम पूरा मान लिया गया। सड़क किनारे जमा मिट्टी और ग्रेवल को भी साफ नहीं किया गया, जिससे मार्ग और अधिक असुरक्षित हो गया। फोर्ट रोड लंबे समय से क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जलदाय विभाग की पाइपलाइन में बार-बार लीकेज होने से सड़क पर पानी भरता रहा, जिससे डामर उखड़ गया और जगह-जगह गहरे गड्ढ़े बन गए।