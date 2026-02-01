गड़ीसर : करोड़ों के सौंदर्यीकरण में विरासत संरक्षण की अनदेखी

सोनार दुर्ग के साथ जैसलमेर की पहचान माने जाने वाले कलात्मक गड़ीसर सरोवर की छटा बढ़ाने वाली ऐतिहासिक छतरियां और पानी के मध्य में स्थित बंगली लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रही हैं। गड़ीसर की शोभा में चार चांद लगाने वाली छतरियां व बंगली आज जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरोवर के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस विरासत की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। गड़ीसर सरोवर केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि जैसलमेर की स्थापत्य कला, लोक आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। इसके चारों ओर बनी छतरियां और बीच की बंगली न केवल सौंदर्य को बढ़ाती थीं, बल्कि रियासतकालीन स्थापत्य की बारीक झलक भी पेश करती थीं। समय के साथ इन पर मौसम की मार, उपेक्षा और मरम्मत के अभाव ने गहरी चोट की है। कई छतरियों की छतों में दरारें पड़ चुकी हैं, पत्थरों की नक्काशी रंगत खो रही है और उसके सहित बंगली की दीवारें व सीढिय़ां भी जगह-जगह से कमजोर हो चुकी हैं।