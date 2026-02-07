Train News: राजस्थान में 20 से 26 फरवरी तक रेल यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर, जैसलमेर रूट की कई ट्रेनें रद्द

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रभावित रेल सेवाओं की पूर्व सूचना जारी की है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी कार्य के दौरान कुछ रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।