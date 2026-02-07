Train News: राजस्थान में 20 से 26 फरवरी तक रेल यात्रा से पहले पढ़ लें ये खबर, जैसलमेर रूट की कई ट्रेनें रद्द

जैसलमेर यार्ड में तकनीकी कार्य से फरवरी में कई रेलसेवाएं प्रभावित रहेंगी (फोटो- पत्रिका)
Train News: जैसलमेर: जोधपुर मंडल के जैसलमेर यार्ड में आगामी दिनों में तकनीकी कार्य किया जाएगा। इस कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने आवश्यक ब्लॉक लिया है, जिससे रेल यातायात अस्थाई रूप से प्रभावित रहेगा।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रभावित रेल सेवाओं की पूर्व सूचना जारी की है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि तकनीकी कार्य के दौरान कुछ रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।
जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन सीमित स्टेशनों तक ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक रेल सेवा निर्धारित समय से देरी से प्रस्थान करेगी और मार्ग में नियंत्रित रखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार...
