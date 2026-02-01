मोहल्ला मीटिंग @ गांधी चौक : आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या से बच्चों व बुजुर्गों में भय का माहौल

क्षेत्रवासी मूलसिंह ने बताया कि मोहल्ले में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में भय का माहौल बना रहता है। सुबह और शाम के समय राहगीरों को विशेष परेशानी होती है। उन्होंने आवारा श्वानों की धरपकड़ की मांग उठाई। दलपतसिंह ने नायक मोहल्ले में बार-बार सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे दुर्गंध फैलती है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। नवीन आचार्य ने अमरसागर प्रोल के बाहर आवारा पशुओं के जमावड़े की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि पशुओं के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, खासकर रात के समय।