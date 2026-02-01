शादी में गया था परिवार…पीछे चोरों ने चुरा लिए लाखों के गहने व आभूषण

जैसलमेर जिला मुख्यालय के समीपस्थ बड़ाबाग गांव में गुरुवार रात जब एक परिवार महज एक घंटे के लिए ही शादी समारोह में भाग लेने गया था, पीछे से चोरों ने घर में घुस कर लाखों रुपए की नगदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घर के लोग जब वापस लौटे और भीतर का मंजर देखा तो उनकी रुलाई फूट गई और गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि अमृत पुत्र राधाकिशन के घर में चोरों ने 10 तोला सोने के जेवरों सहित 20 लाख रुपए की नगदी पार कर दी है। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस रात में मौके पर पहुंची और शुक्रवार को भी दिनभर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को भी काम पर लगाया गया। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि रात से ही टीमों का गठन कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में किसी स्थानीय व्यक्ति के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस घर में बड़ी मात्रा में नगदी व जेवरात रखे थे, वह केवल एक घंटे के लिए बाहर गया और पीछे चोरी को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सभी एंगल से चोरी की वारदात की जांच में जुटी है।