दिन में और तपा सूरज, 2 डिग्री बढ़ गया पारा

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम 12.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले क्रमश: 27.6 व 12.1 डिग्री रहा था। दिन की शुरुआत से ही वातावरण में सहनीय सर्दी का असर था, जो सुबह 9 बजे के बाद धूप खिलने से गायब हो गया। दोपहर और उसके बाद तो सूरज इस कदर तपा कि लोग खुले में निकलते समय गर्मी का अहसास करने लगे। प्रतिष्ठानों में तो तेज गति से पंखें चलाने की नौबत आ गई। ज्यादातर लोग हल्के गर्म कपड़े भी अब सूर्यास्त के बाद ही धारण कर पा रहे हैं। आगामी दिनों में भी मौसम कुछ इसी अंदाज में धीरे-धीरे गर्मी के मिजाज में ढलने वाला है।