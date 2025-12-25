25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नागौर

नागौर के एक निजी स्कूल में क्रिसमस आयोजन के दौरान तोड़फोड़, पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रशासन ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को नियंत्रित किया।

नागौर

image

Kamal Mishra

Dec 25, 2025

Nagaur

हंगामे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज (फोटो-पत्रिका)

नागौर। शहर के एक निजी स्कूल में गुरुवार को क्रिसमस मनाए जाने के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवक अचानक स्कूल परिसर में घुस आए और विरोध जताते हुए हंगामा तथा तोड़फोड़ करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को हिरासत में लिया।

स्कूल निदेशक शैतानराम चांगल ने बताया कि गुरुवार को विद्यालय में छोटे बच्चों के साथ क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। स्कूल स्टाफ ने बच्चों के लिए सजावट कर रखी थी और उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान करीब 10 से 12 युवक हाथों में डंडे लेकर स्कूल पहुंचे और क्रिसमस आयोजन का विरोध करने लगे। युवकों ने स्कूल परिसर में की गई सजावट को तोड़ते-बिखेरते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

क्रिसमस के आयोजन का विरोध

शिक्षकों और स्कूल स्टाफ ने युवकों को समझाने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और धक्का-मुक्की करने लगे। निदेशक चांगल ने बताया कि शोर-शराबा सुनकर जब वे बाहर आए तो युवकों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने कहा कि वे स्कूल में सांता क्लॉज को नहीं देखना चाहते और इसी बात को लेकर विरोध जता रहे थे।

कुछ युवक मौके से फरार

स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रशासन ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को नियंत्रित किया। पुलिस ने कार से आए तीन युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अन्य युवक मौके से फरार हो गए।

प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी

घटना को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव विनेश शर्मा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गुंडागर्दी और असहिष्णुता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो निजी स्कूल एसोसिएशन प्रदेशभर में आंदोलन करेगा।

पुलिस ने क्या कहा?

कोतवाली थाना अधिकारी वेदपाल शिवराम ने बताया कि तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है और शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

25 Dec 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर के एक निजी स्कूल में क्रिसमस आयोजन के दौरान तोड़फोड़, पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

नागौर

राजस्थान न्यूज़

