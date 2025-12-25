नागौर के एक निजी स्कूल में क्रिसमस आयोजन के दौरान तोड़फोड़, पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया

स्कूल निदेशक शैतानराम चांगल ने बताया कि गुरुवार को विद्यालय में छोटे बच्चों के साथ क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। स्कूल स्टाफ ने बच्चों के लिए सजावट कर रखी थी और उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान करीब 10 से 12 युवक हाथों में डंडे लेकर स्कूल पहुंचे और क्रिसमस आयोजन का विरोध करने लगे। युवकों ने स्कूल परिसर में की गई सजावट को तोड़ते-बिखेरते हुए हंगामा शुरू कर दिया।