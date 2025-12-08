राजस्थान के इस जिले में टंगस्टन और लिथियम खनन फिर होगा शुरू, ब्लॉक ​नीलामी के लिए NIT जारी

नागौर जिले में टंगस्टन और लिथियम का खनन फिर होगा शुरू,पत्रिका फाइल फोटो
E-auction of mineral blocks: नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से ठप पड़े टंगस्टन खनन और संभावित लिथियम संसाधनों के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2025 को डेगाना तहसील स्थित आरएएमबी डेगाना टंगस्टन, लिथियम और संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छठे चरण के तहत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी कर दी है।
सांसद हनुमान बेनीवाल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में 2020-21 से 2024-25 तक, खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में आधार धातु, स्वर्ण, चूना पत्थर, दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), निकल, टंगस्टन, पोटाश, मैंगनीज आदि जैसे खनिजों के लए 273 परियोजनाएं शुरू की।
एमएमडीआर संशोधन अधनियम, 2015 के बाद से, जीएसआई ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में चूना पत्थर, आधार धातु, स्वर्ण,आरईई, ग्लूकोनाइट, नाइओबियम-टैंटालम, मैगनीज, लिथियम, टंगस्टन, पोटाश, चांदी आदि जैसे खनिज संसाधनों में वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पांचवें और छठे चरण के तहत वर्ष 2025 में विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डेगाना में टंगस्टन का खनन पुनः शुरू करने व नए खनिजों की खोज के लिए सर्वे करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। प्रत्येक सत्र में इस बात को सरकार के सामने रखा जिसका परिणाम अब सामने आया है, उम्मीद है एनआईटी खुलने के बाद यहां खनन के आगे के रास्ते खुलेंगे और नागौर जिले के विकास और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग