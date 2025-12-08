8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

राजस्थान के इस जिले में टंगस्टन और लिथियम खनन फिर होगा शुरू, ब्लॉक ​नीलामी के लिए NIT जारी

नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से ठप पड़े टंगस्टन खनन और संभावित लिथियम संसाधनों के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद मजबूत हो गई है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 08, 2025

नागौर जिले में टंगस्टन और ​लिथियम का खनन फिर होगा शुरू,पत्रिका फाइल फोटो

E-auction of mineral blocks: नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से ठप पड़े टंगस्टन खनन और संभावित लिथियम संसाधनों के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2025 को डेगाना तहसील स्थित आरएएमबी डेगाना टंगस्टन, लिथियम और संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छठे चरण के तहत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी कर दी है।

इन खनिज ब्लॉकों की भी ई-नीलामी

सांसद हनुमान बेनीवाल के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में 2020-21 से 2024-25 तक, खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में आधार धातु, स्वर्ण, चूना पत्थर, दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), निकल, टंगस्टन, पोटाश, मैंगनीज आदि जैसे खनिजों के लए 273 परियोजनाएं शुरू की।

एमएमडीआर संशोधन अधनियम, 2015 के बाद से, जीएसआई ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में चूना पत्थर, आधार धातु, स्वर्ण,आरईई, ग्लूकोनाइट, नाइओबियम-टैंटालम, मैगनीज, लिथियम, टंगस्टन, पोटाश, चांदी आदि जैसे खनिज संसाधनों में वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पांचवें और छठे चरण के तहत वर्ष 2025 में विभिन्न महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं।

सांसद हनुमान बेनीवाल ये बोले

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डेगाना में टंगस्टन का खनन पुनः शुरू करने व नए खनिजों की खोज के लिए सर्वे करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। प्रत्येक सत्र में इस बात को सरकार के सामने रखा जिसका परिणाम अब सामने आया है, उम्मीद है एनआईटी खुलने के बाद यहां खनन के आगे के रास्ते खुलेंगे और नागौर जिले के विकास और युवाओं को रोजगार के अधिक ​अवसर मिल सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान के इस जिले में टंगस्टन और लिथियम खनन फिर होगा शुरू, ब्लॉक ​नीलामी के लिए NIT जारी

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांभर झील में एक साथ 845 मछलियों की मौत के बाद मचा हड़कंप, जांच में जुटी टीम, ये कारण आया सामने

Nagaur-News
नागौर

पदोन्नति की धीमी गति : सूची में शामिल 22 में से 13 कांस्टेबल सेवानिवृत्त, दो की हो गई मृत्यु

Nagaur SP office
नागौर

Nagaur patrika…जिला कलक्टर के निरीक्षण में रोडवेज बस स्टैंड की लापरवाही उजागर, व्यवस्थाएं चौपट

नागौर

वो घर से निकल चुका है, अब बचना नहीं चाहिए…7 साल की शादी पर 5 साल का अफेयर भारी, प्लेन से आंसू बहाने आई पत्नी, लेकिन…

नागौर

नागौर में सड़क हादसों की भयावह तस्वीर: दुर्घटनाएं कम, मौतें प्रदेश औसत से दोगुनी

Accident photo
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.