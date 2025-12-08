सांभर झील में एक साथ 845 मछलियों की मौत के बाद मचा हड़कंप, जांच में जुटी टीम, ये कारण आया सामने

प्रथम दृष्टया मछलियों की मौत का कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी और खारापन बढ़ना सामने आया है। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिए हैं। बचाव कार्य में जुटे विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि सुबह झील किनारे मृत मछलियां बहकर आई तो जानकारी मिलीं। मामले की जांच की जा रही है। वन और पशुपालन विभाग की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने मृत मछलियों को कट्टों में भरकर हटाना शुरू किया।