Nagaur patrika…जिला कलक्टर के निरीक्षण में रोडवेज बस स्टैंड की लापरवाही उजागर, व्यवस्थाएं चौपट

साफ-सफाई, शौचालय और कचरा प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गईं, बंद मिला बल्व लगाकर चालू कराया

नागौर. जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की बेहद लापरवाह व्यवस्थाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान, बस स्टैंड परिसर में साफ-सफाई की खस्ता हालत, कचरा पात्रों का अभाव और शौचालयों में रोशनी की कमी जैसी समस्याएं सामने आईं। जिनके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कचरा प्रबंधन की स्थिति शर्मनाक, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं

बस स्टैंड के विभिन्न हिस्सों में गंदगी का अंबार था और कचरा पात्रों की कमी थी। जिला कलक्टर ने गुस्से में आकर इस लापरवाही पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी और अव्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शौचालय की हालत दयनीय, बिना रोशनी के किचन जैसा माहौल

बस स्टैंड के शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब पाई गई। लाइट बंद होने के कारण शौचालय में अंधेरा छाया हुआ था, जिससे वहां यात्री अपनी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे थे। इस पर जिला कलक्टर पुरोहित ने तुरंत नया बल्ब लगवाया, और शौचालयों की सफाई व्यवस्था में सुधार करने की सख्त हिदायत दी।

महिला शौचालय और सुविधाओं का अभाव

महिला शौचालय की व्यवस्था भी ढीली पाई गई, और जिला कलक्टर ने ठंडे मौसम को देखते हुए यात्रियों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया।

प्रतीक्षालय, पार्किंग और पानी की व्यवस्था पर सवाल

प्रतीक्षालयों की सफाई, पार्किंग व्यवस्था और पीने के पानी की टंकियों की सफाई पर भी सवाल उठाए गए। जिला कलक्टर ने इस पर सुधार करने के निर्देश दिए और कहा कि रात्रि में लाइटिंग की व्यवस्था भी बेहतर की जाए।

नहीं करेंगे लापरवाही बर्दाश्त

इन सभी खामियों और अव्यवस्थाओं को देखकर जिला कलक्टर ने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऐसी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि रोडवेज बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारें ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।