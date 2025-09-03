सांभर झील में पहली बार आई मछलियां, क्या इस झील से नमक हो रहा कम? विशेषज्ञों ने बताई असली वजह

देश की खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील इन दिनों अच्छी बारिश से मीठे पानी की आवक हुई है। इसके साथ आसपास के बांधों से बड़ी संख्या में मछलियां भी झील में पहुंच गई हैं। यह पहली बार है जब इस झील में लोग मछलियां देख रहे हैं। झील के आसपास रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने यहां जाल डालकर मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षा जल की आवक से झील का खारापन घटा है। इससे मछलियां यहां पहुंच गई है।