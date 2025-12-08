8 दिसंबर 2025,

सोमवार

डिंडोरी

लग्जरी कार से की जा रही थी शराब की तस्करी, तीन आरोपी गिरफ्तार

67650 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त को पुलिस ने किया जब्त

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Dec 08, 2025

67650 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त को पुलिस ने किया जब्त
डिंडौरी. कोतवाली पुलिस ने देर रात थाना क्षेत्र में दबिश देकर शराब की खेप जब्त की है। पुलिस को जानकारी मिली कि अमरपुर रोड के पास पहड़ी में एक कार से शराब की खेप ले जाई जा रही है। पुलिस ने तत्काल टीम गठित की और मौके पर दबिश देकर कार सवार तीन युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम मनीष तिवारी निवासी देवरा, अश्वनी मानिकपुरी निवासी बिजौरा एवं राजू लाल यादव निवासी बिजौरी का होना बताया। कार क्रमांक एमपी 20 सीएल 8508 की तलाशी लेने पर अलग-अलग 9 कार्टून से 105 लीटर अंग्रेजी बरामद हुआ है। पुलिस ने शराब की कुल कीमत 67650 रुपए बताई गई। पुलिस ने शराब व कार सहित आरोपियों के कब्जे से कुल 667650 रूपए का मशरुका जब्त किया। शराब परिवहन करने संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने अरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वाहनी ङ्क्षसह के निर्देशन में की गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे, उपनिरीक्षक भिपेन्द्र पाठक, हनुमान सिंह, आदित्य शुक्ला, देवेन्द्र पटले, मुकेश प्रधान, सतेन्द्र डहेरिया, अवनीश यादव, विशाल पटेल शामिल रहे।

08 Dec 2025 05:50 pm

