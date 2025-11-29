शादी का कार्ड बांटकर वापस लौट रहे दो भाईयों की सडक़ हादसे में हुई मौत

मालवाहक से टकराकर से बाइक में लगी आग, हाइवे में हुआ दर्दनाक हादसा
डिंडौरी. जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे में पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप बीती रात्रि तेज रफ्तार बाइक पिकअप वाहन से भिड़ गई। मालवाहक से टकराते ही बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और 112 डायल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
मृतकों के पिता विष्णु कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उनके बेटे महेंद्र विश्वकर्मा और विपिन विश्वकर्मा निवासी छिंद गांव बाइक क्रमांक एमपी 52 एमई 2005 से गाड़ासरई गए थे। वह मामा के लडक़े दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा की 30 नवंबर को होने वाली शादी का कार्ड बांटकर वापस घर की ओर लौट रहे थे तभी सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गए। दोनों मृतक मामा-बुआ के लडक़े बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालवाहक क्रमांक एमपी 52 जीए 0983 डिंडौरी से गाड़ासरई की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप से भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों भाई सडक़ पर दूर जाकर गिर पड़े और बाइक में तुरंत ही आग लग गई जो जलकर खाक हो गई। परिवार के दो भाईयों की मौत के बाद शादी की खुशी पूरी तरह से मातम में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाहन को जब्त कर लिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
डिंडोरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग