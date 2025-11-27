Patrika LogoSwitch to English

मवेशियों से भरा वाहन पकडकऱ ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस वाहन को थाने ले गई, इससे नाराज ग्रामीणों ने किया सडक़ जामडिंडौरी. मुख्यालय से महज पांच किमी. की दूरी ग्राम सरवाही में बुधवार की सुबह मवेशियों की तस्करी को लेकर सडक़ जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार सरवाही और आसपास के गांव में बीते कई दिनों से मवेशियों की चोरी व [&hellip;]

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Nov 27, 2025

पुलिस वाहन को थाने ले गई, इससे नाराज ग्रामीणों ने किया सडक़ जाम
डिंडौरी. मुख्यालय से महज पांच किमी. की दूरी ग्राम सरवाही में बुधवार की सुबह मवेशियों की तस्करी को लेकर सडक़ जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार सरवाही और आसपास के गांव में बीते कई दिनों से मवेशियों की चोरी व तस्करी हो रही थी। पुलिस ने जब मवेशियों से भरा वाहन जब्त किया और गांव में नहीं रोका तो ग्रामीण नाराज हो गए और राज्यमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का आरोप था कि मवेशी तस्करी कर रहे वाहन को गांव के ही लोगों ने पकड़ा था और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी सहित वाहन को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि वाहन जब्त कर गांव से आगे रोकेंगे, लेकिन वाहन को सीधे थाने ले जाया गया। जबकि ग्रामीण वाहन को गांव में ही रोक कर मवेशी तस्करी में संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे। मार्ग जाम हो जाने के बाद स्टेट हाइवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लगभग चार घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीण पशु तस्करों पर कठोर कार्रवाई एवं इस गतिविधि में संलिप्त लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अड़े रहे। चक्का जाम की सूचना प्राप्त होते ही एसडीओपी विवेक कुमार गौतम, तहसीलदार भरत सिंह बट्टे सहित बजाग थाना प्रभारी शिवलाल मरकाम, गाड़ासरई थाना प्रभारी गिरवर सिंह उइके तथा करंजिया थाना प्रभारी नरेंद्र पाल भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों समझाइश को गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ है। सुबह 8 बजे से लगा जाम दोपहर 12 बजे के लगभग खुल सका और यातायात बहाल हुआ। पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने वाले दो अरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में चार आरोपियों की तलाश जारी है।


क्षेत्र से लगातार हो रही थी मवेशियों की चोरी


ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मवेशियों की चोरी हो रही थाी। इससे सरवाही और आसपास के ग्राम के लोग त्रस्त थे और कई दिनों से इस धंधे में लिप्त लोगों का सुराग जुटा रहे थे। बुधवार सुबह ग्रामीणों को जानकारी लगी कि ग्राम ढोड और सरवाही के बीच एक मालवाहक पर कुछ मवेशियों को भरा जा रहा है, तभी ग्रामीण एकजुट होकर चारो तरफ से वाहन को घेर लिया। चालक भागने का प्रयास कर रहा था, जिससे नाराज ग्रामीणों ने चालक पिटाई भी की। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशियों से भरा वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडव्ही 3358 को जब्त कर थाने ले गई। पुलिस ने पशु तस्करी करने वाले आरोपी नजीर अहमद निवासी जबलपुर व जिल्लेदास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Published on:

27 Nov 2025 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / मवेशियों से भरा वाहन पकडकऱ ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले, दो आरोपी गिरफ्तार

